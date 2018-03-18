Тренер: российский боец Волков сумел противостоять хитростям Вердума

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец ММА Александр Волков сумел противостоять хитростям бразильца Фабрисио Вердума и сумел благодаря этому победить в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Тарас Кияшко.

В ночь на воскресенье россиянин нокаутировал Вердума в четвертом раунде поединка в Лондоне.

"План был не попасть в его ловушки и быть внимательным. Получилось то, что получилось. Бывает, что внутри клетки видно все по другому. Но Александр победил, и это важно", - сказал Кияшко.

Специалист также добавил, что команда Волкова теперь ждет предложений от UFC по следующему поединку спортсмена.

Вердум потерпел восьмое поражение в ММА, на его счету 23 победы. 40-летний Вердум является бывшим чемпионом UFC, за свою карьеру он побеждал таких известных бойцов, как Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, Алистар Оверим, Кейн Веласкес и других.

29-летний Волков является бывшим чемпионом организации Bellator, на его счету теперь 30 побед и шесть поражений. Волков в 20-й раз в карьере завершил поединок нокаутом. Российский боец одержал четвертую победу подряд на турнирах UFC, ранее он победил Тимоти Джонсона, Роя Нельсона и Штефана Штруве.