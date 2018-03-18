СМИ: ФК "Лион" могут исключить из еврокубков из-за беспорядков перед матчем с ЦСКА

ТАСС, 18 марта. Французский футбольный клуб "Лион" может быть исключен из еврокубков из-за беспорядков, произошедших перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

"Лион" был условно отстранен от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года после событий, произошедших во французском городе в апреле 2017 года. Тогда во время матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" в городе и на стадионе "Парк Олимпик" произошли беспорядки с участием болельщиков двух команд. В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения клуба на один сезон должна быть применена.

Ранее агентство AFP сообщило, что 16 марта, перед началом матча с ЦСКА, около 100 футбольных болельщиков, предположительно французских, напали на полицейский экипаж в Лионе. Они забросали сотрудников правоохранительных органов тяжелыми предметами и серьезно повредили полицейскую машину. В городе произошло несколько коротких столкновений фанатов с патрульными и бойцами Республиканской роты безопасности - разновидности полицейского спецназа. Восемь полицейских пострадали, три нарушителя порядка были задержаны.

Встреча "Лион" - ЦСКА завершилась победой российской команды со счетом 3:2. В Москве победу одержали гости - 1:0. По сумме двух встреч армейцы вышли в 1/4 финала Лиги Европы, где сыграют с лондонским "Арсеналом".