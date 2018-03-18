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Колобков: результаты атлетов РФ на Играх-2018 говорят о развитии паралимпийского спорта

Спорт
18 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Российские спортсмены, выступавшие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Высокие результаты российских спортсменов на Играх в Пхёнчхане говорят о развитии паралимпийского спорта в России. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Российские спортсмены, выступавшие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

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Россияне завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

"Приятно, что ребята очень хорошо выступили, - сказал Колобков. - Ребята участвовали в усеченном составе, но те, кто представлял страну, бились и прекрасно выступали. Очень рад за ребят и тренеров. Это говорит о том, что большая работа проделана в развитии паралимпийского спорта".

Победу в медальном зачете одержала сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Команду США на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов. Сборная Канады, чьи цвета в Пхёнчхане защищали 55 атлетов, заняла третье место в медальной таблице. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

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