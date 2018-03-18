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Олимпийские чемпионы Ковальчук и Войнов проголосовали в Петербурге на выборах президента

Спорт
18 марта, 11:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, марта. /ТАСС

Они пришли на участок вместе со своими партнерами по хоккейному клубу СКА

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук проголосовали в воскресенье на выборах президента РФ. Они пришли на участок вместе со своими партнерами по хоккейному клубу СКА, передает корр. ТАСС с избирательного участка.

"[Я пришел] высказать свою гражданскую позицию. [Я считаю] очень важно для граждан участвовать [в голосовании]", - сказал журналистам Ковальчук.

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Проголосовать приехали все пятнадцать победителей Олимпиады-2018 из состава СКА. Кроме Войнова и Ковальчука, это Игорь Шестеркин, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Александр Барабанов, Никита Гусев, Сергей Калинин, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Николай Прохоркин.

Избирательный участок, куда пришли игроки СКА, расположен вблизи Ледового дворца в Невском районе Санкт Петербурга, где хоккеисты петербургского клуба проводят домашние матчи Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеистов на участке встречали порядка пятидесяти юных поклонников команды вместе с родителями. Они одеты в атрибутику хоккейного клуба из Петербурга.

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