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Россияне Идрисова и Бухаров вошли в состав комитетов МПК

Спорт
18 марта, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Заседание исполкома Международного паралимпийского комитета прошло 7 марта в Пхёнчхане

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ТАСС, 18 марта. Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) утвердил повторное назначение россиянки Гузели Идрисовой в качестве члена медицинского комитета МПК. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Заседание исполкома МПК прошло 7 марта в Пхёнчхане. Идрисова является заместителем руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и классификации спортсменов.

Также исполком МПК утвердил повторное назначение в качестве члена комитета МПК по Паралимпийским играм Евгения Бухарова. Бухаров является членом комитета ПКР по международному сотрудничеству.

Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года на основе выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о массовых допинговых нарушениях в России. В связи с этим сборная России не выступила на летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх в Пхёнчхане российские спортсмены выступили в усеченном составе под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов.

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