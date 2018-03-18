Россияне Идрисова и Бухаров вошли в состав комитетов МПК

ТАСС, 18 марта. Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) утвердил повторное назначение россиянки Гузели Идрисовой в качестве члена медицинского комитета МПК. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Заседание исполкома МПК прошло 7 марта в Пхёнчхане. Идрисова является заместителем руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и классификации спортсменов.

Также исполком МПК утвердил повторное назначение в качестве члена комитета МПК по Паралимпийским играм Евгения Бухарова. Бухаров является членом комитета ПКР по международному сотрудничеству.

Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года на основе выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о массовых допинговых нарушениях в России. В связи с этим сборная России не выступила на летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх в Пхёнчхане российские спортсмены выступили в усеченном составе под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов.