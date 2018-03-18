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Жуков: бойкота ЧМ-2018 в России не будет

Спорт
18 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Президент Олимпийского комитета России считает, что все команды будут участвовать в турнире

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Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый вице-спикер Думы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков уверен, что бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года не будет. Об этом он заявил журналистам.

"Я думаю, что бойкота чемпионата мира [по футболу] не будет, - сказал он. - Думаю, что все команды будут участвовать".

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Ранее газета Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии стоит Москва.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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