Жуков: бойкота ЧМ-2018 в России не будет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый вице-спикер Думы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков уверен, что бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года не будет. Об этом он заявил журналистам.

"Я думаю, что бойкота чемпионата мира [по футболу] не будет, - сказал он. - Думаю, что все команды будут участвовать".

Ранее газета Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии стоит Москва.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.