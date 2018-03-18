Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 340 тысяч билетов было продано на соревнования Паралимпийских игр в Пхёнчхане

Спорт
18 марта, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Паралимпиада в Пхёнчхане стала рекордной по количеству проданных билетов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флаг Паралимпийских игр

Флаг Паралимпийских игр

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 18 марта. На соревнования зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане было продано 345 тысяч билетов. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Паралимпиада в Пхёнчхане стала рекордной по количеству проданных билетов, превысив отметку в 316,2 тысячи, установленную на Играх в Сочи. Продажи превысили запланированные показатели в 200 тысяч проданных билетов. Выручка от продажи составила 6,95 млрд корейских вон (€53 млн).

Конкурсные площадки Паралимпиады, Олимпийскую площадь и Олимпийский парк за время Паралимпийских игр посетило 742 тысячи человек. Соревновательная часть Паралимпиады завершилась 18 марта, позднее в воскресенье пройдет церемония закрытия Игр.

Победу в неофициальном общекомандном медальном зачете одержала сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Команду США на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов.

Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых, и заняли второе место в медальном зачете. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Сборная Канады, чьи цвета в Пхёнчхане защищали 55 атлетов, заняла третье место в медальной таблице. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
La Repubblica напечатала официальную позицию России по делу Скрипаля
4
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
7
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте