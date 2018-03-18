Российские паралимпийцы завоевали 24 медали на Играх в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы завоевали 24 медали, из них восемь золотых, на закрывающихся в воскресенье в Пхёнчхане зимних Играх. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Екатерина Румянцева, по две золотые награды у Анны Милениной и Михалины Лысовой, чемпионом также стал горнолыжник Алексей Бугаев.

В заключительный соревновательный день Паралимпийских игр российские спортсмены остались без медалей, не сумев попасть в призовые места ни в женском горнолыжном слаломе, ни в лыжных эстафетах - смешанной и открытой. В лыжных гонках на счету российских паралимпийцев девять медалей, в том числе и золото Милениной и Румянцевой, однако из-за отсутствия в Пхёнчхане лыжников составленные исключительно из женщин команды не сумели составить конкуренцию соперникам, где выступали представители сильного пола.

В итоге в смешанной эстафете Марта Зайнуллина, Миленина, Ирина Гуляева и Лысова остались седьмыми, в открытой Наталья Кочерова, Румянцева, Надежда Федорова и Наталья Братюк показали 11-й результат.

Выступить в эстафетах российские девушки могли бы и успешнее, если бы к концу Паралимпиады не накопилась серьезная усталость. Лидеры российских паралимпийских лыж и биатлона соревновались в Пхёнчхане сразу в двух видах спорта, и тем же Румянцевой, Милениной или Лысовой за девять дней пришлось стартовать в семи гонках. Эти три спортсменки принесли 17 медалей, из них семь - золотых.

Всего же на счету российских паралимпийцев 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Двукратными чемпионками в биатлоне стали Румянцева (класс "стоя") и Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Миленина (класс "стоя"). Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной - Румянцева, Зайнуллина (класс "сидя") и Лысова, бронза - у Гуляевой (класс "сидя"). В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой две серебряные и бронзовая медали, у Милениной и Румянцевой - по серебряной награде, у Зайнуллиной - две бронзовые. В горнолыжном спорте золото и серебро у Бугаева (класс "стоя"), две бронзы - у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

В Пхёнчхане соревновались 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Лидером в медальном зачете осталась сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 медалей (13-15-8), третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8-4-16).

Семь золотых у лыжниц и биатлонисток

Допуск на Игры от Международного паралимпийского комитета не получили российские лыжники и биатлонисты. Четыре года назад в Сочи в этих видах в мужских соревнованиях россияне завоевали 31 медаль. Однако в любом случае было бы невозможно повторить успех домашних Игр, где сборная России завоевала 80 медалей, из них 30 - золотых. В Пхёнчхане было увеличено количество медальных дисциплин, но за счет сноуборда, где в России конкурентоспособных паралимпийцев пока нет.

В итоге львиную долю медалей в Пхёнчхане завоевали женщины в лыжных гонках и биатлоне. В этих видах были разыграны 38 комплектов медалей в трех категориях, из них на счету россиянок - семь золотых наград. Успешно выступила Миленина, которая стала самым титулованным российским паралимпийцев в истории. С 2006 года Миленина выиграла семь золотых наград (всего - 17), в Пхёнчхане победив в биатлонной гонке на 12,5 км и лыжном спринте.

В первые дни Паралимпиады Миленина трижды подряд уступила золото 26-летней Екатерине Румянцевой, которая победила в биатлонных гонках на 6 и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.

Лысова победила только в биатлоне

В классе для слабовидящих спортсменов основные надежды возлагались на Лысову. 25-летняя спортсменка (ее ведущим был Алексей Иванов) первую золотую медаль выиграла в открытой эстафете еще в 2010 году (в 17 лет), а в Пхёнчхане на ее счету два золота в биатлоне - на дистанциях 6 и 12,5 км. Выступить Лысова могла и лучше, прежде всего в лыжных гонках, где она осталась без золота, хотя во всех трех личных гонках завоевала медали.

Однако в ее классе блеснула специализирующаяся именно на лыжных гонках Светлана Саханенко из Белоруссии, которая выиграла три золотые медали. К тому же Лысова была допущена до Паралимпиады буквально за несколько дней до церемонии открытия и слишком много эмоций потратила на радостях от этого события.

В классе "сидя" лучше других выступила Зайнуллина, которая завоевала три медали, в том числе серебро в биатлоне на дистанции 10 км. Бронзу на этой же дистанции выиграла Гуляева. В этом классе в Пхёнчхане доминировали американки Оксана Мастерс (уроженка Хмельницкого Оксана Бондарчук, которая была удочерена гражданкой США) и Кендалл Гретч, а также 46-летняя немка Андреа Эскау. Мастерс, Гретч и Эскау выиграли по два золота в личных стартах в лыжных гонках и биатлоне.

Вновь успешно выступил титулованный канадец Брайан Маккивер - в 39 лет он выиграл три золотые медали в лыжном спорте. На его счету уже 13 золотых паралимпийских золотых медалей, причем все - в лыжных гонках. Ранее Маккивер выступал и в биатлоне, но сумел выиграть лишь бронзу в 2006 году в Турине.

Бугаев остался лишь с одним золотом

В горнолыжном спорте было разыграно наибольшее количество наград (30), из них лишь Бугаеву удалось выиграть золото - в суперкомбинации. Он же стал вторым в гигантском слаломе, тогда как Редкозубов вместе с ведущим Евгением Героевым завоевал две бронзовые медали - в слаломе и комбинации.

И Бугаев, и Редкозубов выступали и на Паралимпиаде в Сочи, причем более удачно, чем в Пхёнчхане. Редкозубов выиграл четыре года назад в слаломе и комбинации два золота, однако ему уже 45 лет, и уступал он здесь гораздо более молодым спортсменам. Бугаев же в Сочи побеждал в 16 лет - он выиграл золотые медали в слаломе и комбинации, завоевав на домашней Паралимпиаде пять медалей. В 20 лет на своих вторых Играх повторить это достижение Бугаев не сумел, хотя и вновь не остался без золота.

Из горнолыжниц ближе других к успеху была 36-летняя Мария Папулова - трехкратный призер чемпионатов мира, которая в Пхёнчхане дважды показала четвертый результат, дважды - пятый и один раз заняла седьмое место. Четвертое и дважды пятое места Папулова занимала и на Паралимпиаде в Сочи.

В горнолыжном спорте в Пхёнчхане блеснули Генриета Фаркашова из Словакии (класс слабовидящих) - четыре золота и бронза, а также выигравшая четыре золотые медали в классе "стоя" француженка Мари Боше. У мужчин в классе "стоя" три золотые медали завоевал Тео Гмюр из Швейцарии.

В следж-хоккее вновь победили американцы

В Пхёнчхан не была допущена российская команда по следж-хоккею. В Сочи российские хоккеисты сумели выиграть серебряные медали, однако в Южной Корее главные фавориты в этом виде из Канады и США выглядели столь мощно, что конкурентам оставалось лишь разыграть бронзу. В хоккейном финале в Пхёнчхане были разыграны последние медали нынешних Игр, и сборная США сохранила свой титул, победив канадцев со счетом 2:1. Бронза на счету хозяев турнира.

В керлинге на колясках в Пхёнчхане выступила команда во главе со скипом Константином Курохтиным, в которую также вошли Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков. Россияне не смогли выйти в полуфинал, заняв на групповом этапе пятое место. При этом до Паралимпиады не был допущен лидер команды скип Андрей Иванов, под руководством которого сборная России в Сочи выиграла девять матчей на групповой стадии, завоевав в итоге серебряные медали.

В воскресенье в 14:00 мск в Пхёнчхане начнется церемония закрытия Игр, где российская делегация пройдет под нейтральным паралимпийским флагом, который понесет волонтер. В 2022 году следующие Паралимпийские игры состоятся в Пекине.