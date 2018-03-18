Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Игроки, тренерский и административный штабы сборной России по футболу проголосовали на выборах президента страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Члены сборной России отдали свои голоса за кандидатов в президенты РФ на избирательном участке №3026 на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба "Динамо" в Новогорске.

"Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России. Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку", - сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Также на избирательном участке в Новогорске свой выбор сделали министр спорта РФ Павел Колобков, министр спорта Московской области Роман Терюшков, российские пятиборцы и представительницы художественной гимнастики. "Наверное, для любого гражданина России один из самых главных моментов - выборы не только президента страны, но того пути, по которому государство пойдет в ближайшие шесть лет. Любой активный человек считает своим долгом сделать сегодня свой выбор и проголосовать", - рассказал журналистам Колобков.

Согласно законодательству, работодатель имеет право организовать для своих работников, исполняющих служебные обязанности в день выборов, доставку к месту голосования.

За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").