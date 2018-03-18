Российские спортсмены проголосовали в Осло перед участием в этапе Кубка мира по биатлону

ОСЛО, 18 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Российские спортсмены, в том числе олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин, проголосовали в Норвегии на выборах президента РФ перед тем, как принять участие в этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону в пригороде Осло Холменколлене. В воскресенье утром избирательный участок посетили шесть членов мужской сборной, позднее проголосуют российские биатлонистки, а также тренеры и спортивный персонал.

"Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира в Норвегии и день выборов президента Российской Федерации. Пропустить нельзя ни то, ни другое, - сказал ТАСС Шипулин. - Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь в Норвегии, на избирательном участке в посольстве России в Осло. Хорошо, что технически все возможности для этого есть, и избирательные участки организованы по всему миру".

По словам спортсмена, он "сделал свой выбор за сильную Россию, будущее Свердловской области", где Шипулин живет и тренируется, и своей семьи.

Граждане России в воскресенье могут проголосовать в Норвегии на территории посольства в Осло, а также российских генконсульств в Киркенесе - небольшом норвежском городе, расположенном всего с нескольких километрах от границы с РФ, и российском поселке Баренцбург на арктическом архипелаге Шпицберген. Ранее для проживающих в Норвегии россиян было организовано также выездное голосование в Альте, Бергене, Будё, Лонгйире, Ставангере, Тромсё, Тронхейме. По словам представителей сформированной сотрудниками посольства избирательной комиссии, явка на выездном голосовании было до 10 раз выше, чем во время выборов в Госдуму в 2016 году.