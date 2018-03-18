Фигуристка Медведева проголосовала на выборах президента РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Дважды серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева проголосовала в воскресенье на выборах президента РФ. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Медведева отдала свой голос на избирательном участке №2371 - в Центре спорта и образования "Самбо-70", воспитанницей которого она является.

"Голосовалось в первый раз мне достаточно спокойно, так как я голосовала в своей родной школе "Самбо-70". Давно здесь не была, но с этим местом у меня связаны хорошие воспоминания. Это ответственность для меня - первое голосование в жизни, ощущения необычные, но рада, что это произошло именно в моей родной школе", - сказала 18-летняя спортсменка.

Медведева выиграла серебро в женском одиночном катании и в командном турнире на Олимпиаде в Пхёнчхане. Также она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), серебряным призером чемпионата Европы (2018) и командного чемпионата мира (2017), двукратной победительницей финала Гран-при (2015/16, 2016/17), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).

Россияне в воскресенье выбирают президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").