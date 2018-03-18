Норвежская лыжница Бьорген победила в гонке преследования на этапе КМ в Швеции

ТАСС, 18 марта. Норвежка Марит Бьорген завоевала золотую медаль в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 24 минуты 18,9 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс (отставание 16,7 секунды), третьей стала ее соотечественница Сади Бьорнсен (+1.11,0).

Лучшая из россиянок Анастасия Седова стала 22-й (+2.48,1), Юлия Белорукова - 29-й (+3.17,8), Мария Истомина - 45-й (+4.40,5), Наталья Матвеева - 47-й (+4.43,6), Лидия Дуркина - 55-й (+6.12,7).

В общем зачете Кубка мира победу одержала норвежка Хейди Венг, набравшая 1476 очков, второе место заняла Диггинс (1436), третьей стала еще одна представительница Норвегии Ингвильд Эстберг (1414). Лучшая из россиянок 22-летняя Наталья Непряева заняла 13-е место (614).

В общем зачете Кубка мира среди спортсменок не старше 23 лет Непряева стала первой, на втором месте еще одна россиянка - 23-летняя Анастасия Седова (474), на третьем - 20-летняя Эбба Андерссон из Швеции (263).