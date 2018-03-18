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Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла золото в пасьюте на этапе КМ в Осло

Спорт
18 марта, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Второе место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина, третье - американка Сьюзен Данкли

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Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 18 марта. Белоруска Дарья Домрачева победила в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Осло.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 37,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьей стала американка Сьюзен Данкли (+29,5; 2).

Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева стала восьмой (+52,8; 2), Екатерина Юрлова-Перхт - 24-й (+1.53,6; 4), Дарья Виролайнен - 30-й (+2.22,9).

Этап Кубка мира завершится мужской эстафетой, которая пройдет позднее в воскресенье.

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