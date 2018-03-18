Глава МПК Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Пекина

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. Передача флага состоялась в ходе закрытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

В ходе церемонии мэр Пхёнчхана Сим Джэ Кук возвратил паралимпийский флаг Парсонсу, после чего глава МПК передал его мэру Пекина, где пройдет следующая зимняя Паралимпиада.

Пекин был выбран столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года 31 июля 2015 года на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта.