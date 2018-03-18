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Глава МПК Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Пекина

Спорт
18 марта, 14:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, марта. /ТАСС

В ходе церемонии закрытия Игр мэр Пхёнчхана возвратил паралимпийский флаг Парсонсу, после чего глава МПК передал его мэру Пекина, где пройдет следующая зимняя Паралимпиада

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Глава МПК Эндрю Парсонс

Глава МПК Эндрю Парсонс

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. Передача флага состоялась в ходе закрытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

В ходе церемонии мэр Пхёнчхана Сим Джэ Кук возвратил паралимпийский флаг Парсонсу, после чего глава МПК передал его мэру Пекина, где пройдет следующая зимняя Паралимпиада.

Пекин был выбран столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года 31 июля 2015 года на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта.

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