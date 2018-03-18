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Президент МПК Парсонс объявил Паралимпийские игры 2018 года закрытыми

Спорт
18 марта, 15:16 дата обновления: 18 марта, 15:42 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, марта. /ТАСС

Паралимпийские игры проходили с 9 марта

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Глава МПК Эндрю Парсонс (слева)

Глава МПК Эндрю Парсонс (слева)

© EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил закрытыми XII зимние Паралимпийские игры 2018 года. Церемония закрытия состоялась на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.

В ходе церемонии стали известны обладатели премии имени доктора Хван Юн Даи, вручаемой двум спортсменам (мужчине и женщине) по итогам каждых Паралимпийских игр с 1988 года. Лауреатами премии становятся атлеты, которые наиболее полно олицетворяют собой дух Игр и паралимпийских ценностей. По итогам Игр в Пхёнчхане обладателями премии стали новозеландский горнолыжник Адам Холл (класс "стоя") и финская лыжница и биатлонистка Сини Пю (класс "сидя"), в церемонии награждения приняла участие сама Хван Юн Даи, а также вице-президент МПК Дуэйн Кейл.

В своей речи Парсонс отдал дань уважения скончавшемуся 14 марта в возрасте 76 лет британскому физику-теоретику Стивену Хокингу, который страдал от амиотрофического склероза. "На церемонии открытия Паралимпиады-2012 он отметил, что все люди разные, и нет каких-либо единых стандартов для нас, - сказал Парсонс. - Он призывал нас всех смотреть на звезды, а не на ноги, и последние 10 дней звезды сияли ярко здесь, в Пхёнчхане".

Также глава МПК отметил силу и выдержку паралимпийцев, принимавших участие в Играх. "Вы показали, что благодаря силе духа можете достичь невероятных высот, - сказал Парсонс. - Вы переписали все теории и очертили новые границы возможного. Каждому поколению дается шанс изменить мир, и это ваше время, чтобы стать примером для подражания и построить более открытое общество".

Медальный зачет Паралимпиады

Паралимпийские игры проходили с 9 марта. Спортсмены разыграли 80 комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Всего в Играх приняли участие 567 спортсменов из 49 стран.

Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых, и заняли второе место в неофициальном медальном зачете. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России в Пхёнчхане смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения.

Первое место в медальном зачете заняла сборная США, которая была представлена 68 спортсменами и завоевала 36 наград (13-15-8). Третье место у сборной Канады, состоявшей из 55 атлетов, в ее активе 28 медалей (8-4-16).
Следующие зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине в 2022 году.

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