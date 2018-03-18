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Игнатьев занимается индивидуально на тренировке сборной России по футболу

Спорт
18 марта, 15:36 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 18, марта. /ТАСС

Занятие национальной команды проходит на учебно-тренировочной базе московского "Динамо" в Новогорске

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Владислав Игнатьев (слева)

Владислав Игнатьев (слева)

© Михаил Терещенко/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев покинул общую группу и занимается по индивидуальному плану на тренировке российской футбольной сборной перед товарищеским матчем с бразильцами. Занятие национальной команды проходит на учебно-тренировочной базе московского "Динамо" в Новогорске.

На тренировке национальной команды присутствуют 27 футболистов. Полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев присоединится к сборной в понедельник, после воскресного матча чемпионата Испании против "Атлетико".

Матчи сборной России против команд Бразилии и Франции пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 27 марта соответственно.

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