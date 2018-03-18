Российский боец Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Александр Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Иван Банников.

Волков в ночь на воскресенье нокаутировал бразильца Фабрисио Вердума в четвертом раунде и продлил свою победную серию в организации до четырех поединков.

"Мы контракт изначально подписывали так, что при победе в этом бою у Саши будет титульный поединок, если не будет форс-мажоров", - сказал Банников.

Говоря о повреждениях Волкова в поединке с Вердумом, собеседник агентства отметил, что Волков не получил "ни царапины, разве что синяки".

Нынешний чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич 7 июля в США проведет бой против соотечественника Даниеля Кормье.

На счету Волкова 30 побед и шесть поражений в ММА.