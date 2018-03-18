Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боец Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона UFC

Спорт
18 марта, 15:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Волков в ночь на воскресенье нокаутировал бразильца Фабрисио Вердума в четвертом раунде и продлил свою победную серию в организации до четырех поединков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский боец Александр Волков

Российский боец Александр Волков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Александр Волков стал официальным претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Иван Банников.

Волков в ночь на воскресенье нокаутировал бразильца Фабрисио Вердума в четвертом раунде и продлил свою победную серию в организации до четырех поединков.

Смотрите также

Боец Александр Волков подписал контракт с UFC и проведет бой 19 ноября

Тренер: российский боец Волков сумел противостоять хитростям Вердума

Российский боец Волков может провести следующий бой за титул чемпиона UFC

Россиянин Волков нокаутировал бразильца Вердума на турнире UFC в Лондоне

"Мы контракт изначально подписывали так, что при победе в этом бою у Саши будет титульный поединок, если не будет форс-мажоров", - сказал Банников.

Говоря о повреждениях Волкова в поединке с Вердумом, собеседник агентства отметил, что Волков не получил "ни царапины, разве что синяки".

Нынешний чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич 7 июля в США проведет бой против соотечественника Даниеля Кормье.

На счету Волкова 30 побед и шесть поражений в ММА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Камчатки до Калининграда россияне выбирают президента
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
БДИПЧ ОБСЕ не комментирует планы властей Украины блокировать участие россиян в выборах
4
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
5
Политики голосуют на выборах президента России
6
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
7
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте