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Российский боец Сосновский может провести следующий бой в UFC летом

Спорт
18 марта, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В субботу Сосновский удушающим приемом во втором раунде победил британца Марка Годбира

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МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Дмитрий Сосновский может провести следующий поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) летом. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена и партнер по команде Алексей Олейник.

В субботу Сосновский удушающим приемом во втором раунде победил британца Марка Годбира.

"Бой пройдет, наверное, через три-четыре месяца", - сказал Олейник.

Сосновский провел первый бой после трехлетнего перерыва, который был связан с различными травмами. Он известен своей победой над Александром Емельяненко.

Всего на его счету 11 побед и ни одного поражения в ММА.

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