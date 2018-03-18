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Церемония закрытия Паралимпиады прошла в Пхёнчхане под девизом "Мы движем миром"

Спорт
18 марта, 16:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, марта. /ТАСС

Паралимпийские игры проходили с 9 по 18 марта

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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. "Мы движем миром" - под таким девизом в Пхёнчхане завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр.

Перед стартом церемонии на арену Олимпийского стадиона Пхёнчхана, построенного специально для церемоний открытия и закрытия Игр, выбежали 12 медвежат пандаби. Гималаийские медведи - талисманы Игр исполнили для зрителей и спортсменов зажигательный танец, дав старт обратному отсчету начала церемонии.

Над ареной зазвучала одна из самых популярных народных корейских песен "Ариран". В декабре 2012 года ЮНЕСКО включила ее в Список нематериального культурного наследия человечества. "Мы поем "Ариран", чтобы смыть грусть и поделиться нашей радостью. "Ариран" - это наша жизнь", - так объяснили выбор песни, под которую участники и зрители стадиона вспомнили прошедшие десять дней Игр.

На арену вышли спортсмены с флагами стран сборных - участниц Игр, в том числе и с паралимпийским флагом, под которым выступали российские спортсмены, сотворившие в Пхёнчхане настоящее чудо. Команда, выступавшая на Паралимпиаде в составе всего 30 спортсменов и шести ведущих, помогавших атлетам с нарушением зрения, стала второй в общекомандном зачете с 24 медалями, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

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Для сравнения, команда США, ставшая победителем зачета с 36 наградами (13-15-8), была представлена 68 спортсменами, а сборная Канады, чьи цвета в Пхёнчхане защищали 55 атлетов, заняла третье место с 28 медалями (8-4-16).

Важным моментом церемонии стала передача паралимпийского флага президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса мэру Пекина Чэнь Цзинину. Пекин был выбран столицей Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года 31 июля 2015 года на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре. В презентации Паралимпиады в Пекине выступили несколько танцовщиц, в конце номера одна из девушек села в инвалидное кресло - танец оказался ее мечтой.

В Пхёнхчан пришла весна

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершились, в Южную Корею пришла весна - цветы стали частью лейтмотива церемонии. Страсть, царившая эти десять дней на спортивных объектах Паралимпиады, объединила этот мир и, подобно огненным семенам, проросшим сквозь замерзшую почву, от сердца к сердцу, из рук в руки передалась всему миру, стерев различия между людьми. На олимпийской арене Пхёнчхана распустились цветы.

На арене появились большие фигуры, представляющие виды спорта из программы Игр - следж-хоккей, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, горные лыжи и керлинг на колясках. Если на церемонии открытия это были просто светящиеся фигуры, то к концу Игр каждая из них была усыпана различными цветами.

Президент МПК Эндрю Парсонс в своей заключительной речи на церемонии закрытия почтил память профессора Стивена Хокинга, ушедшего из жизни 14 марта. "На церемонии открытия Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году Хокинг отметил, что все мы разные, что нет стандартов. Он призвал всех нас "взглянуть на звезды, а не на ноги". Последние десять дней такие звезды ярко сияют здесь, в Пхёнчхане", - отметил Парсонс.

Он поблагодарил спортсменов: "Ваши выступления сосредоточили мир не на том, что вас ограничивает, а на том, что толкает вас вперед. Каждое поколение имеет шанс изменить мир", - сказал Парсонс. Также он поблагодарил организаторов Игр, и, конечно, команду волонтеров. На Паралимпиаде работали 5800 добровольцев.

Паралимпийский огонь погасила корейская танцовщица - огонь был погашен в конце ритуального корейского танца "Салпури". Огонь начал гаснуть с каждым взмахом белого шарфа, который она использовала как средство заклинания для изгнания злых духов и духовного очищения.

Паралимпийские игры проходили с 9 марта. Спортсмены разыграли 80 комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Всего в Играх приняли участие 567 спортсменов из 49 стран.

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