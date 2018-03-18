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Черчесов: Дзюба и Шатов должны влиться в новые команды перед вызовом в сборную России

Спорт
18 марта, 16:48 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 18, марта. /ТАСС

В зимнее трансферное окно игроки санкт-петербургского "Зенита" Дзюба и Шатов на правах аренды перешли в "Арсенал" и "Краснодар" соответственно

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты Артем Дзюба и Олег Шатов перед вызовом в сборную России должны адаптироваться в своих новых командах - тульском "Арсенале" и "Краснодаре" соответственно. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В зимнее трансферное окно игроки санкт-петербургского "Зенита" Дзюба и Шатов на правах аренды перешли в "Арсенал" и "Краснодар" соответственно.

"Камболов был в списке изначально, потом мы ему дали паузу, потому что у Нойштедтера была какая-то болячка. Мы смотрим по позициям: завтра присоединится Черышев, он такого же плана игрок, как Кокорин - мы играли с испанцами с одним нападающим. Реагировать можем на любую ситуацию, но стараемся не делать резких движений, потому что вчера Ильин и Ионов забили: вам интересен один футболист, а нам интересна ситуация в общем. Футболист, который переходит в другой клуб и долго не играл - это касается и Дзюбы, и Шатова - пускай они сейчас работают, вливаются в свои коллективы, а мы будем приветствовать, если они будут прибавлять", - сказал Черчесов.

В воскресенье сборная России начала подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии и Франции. "Как обычно - все приезжают на сборы, мы их смотрим. Владислава Игнатьева и Далера Кузяева мы проверили, завтра они поработают, мы посмотрим, нам нужно понимание, кто как себя чувствует. У нас 23 и 27 марта игры, поэтому в любую секунду все может измениться. Я с ними разговаривал, они лучше себя чувствуют, но мы все равно должны были проверить их, чтобы не рисковать", - рассказал тренер.

"Спасибо "Динамо", что нас приняли, с завтрашнего дня мы будем тренироваться на "Арене-Химки", там поле другого качества. Сегодня мы специально провели восстановительную тренировку, нам хватило этого поля для такого занятия", - отметил Черчесов.

Сборная России 23 марта сыграет на стадионе "Лужники" против команды Бразилии, а 27 марта на арене "Санкт- Петербург" - с французами.

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Черчесов, Станислав Саламович
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