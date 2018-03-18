Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский лыжник Большунов завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира

Спорт
18 марта, 16:54 дата обновления: 18 марта, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В субботу россиянин стал первым в масс-старте на 15 км классическим стилем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Большунов

Александр Большунов

©  EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 18 марта. Россиянин Александр Большунов стал первым в гонке преследования свободным стилем на 15 км на заключительном этапе Кубка мира, который завершился в шведском Фалуне.

Спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 3,3 секунды. Второе место занял канадец Алекс Харви, проигравший победителю 47,1 секунды, бронзу завоевал швейцарец Дарио Колонья (+47,5 секунды).

Максим Вылегжанин финишировал пятым (+50,3), Денис Спицов - 10-м (+1.04,2), Андрей Ларьков - 11-м (+1,04,3), Александр Бессмертных - 21-м (+1.18,4), Евгений Белов - 22-м (+1.21,1), Алексей Червоткин - 23-м (+1.23,8).

Для 21-летнего Большунова эта победа стала второй подряд на этапах Кубка мира. 17 марта он был первым в масс-старте на 15 км классическим стилем. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Большунов выиграл три серебряные и одну бронзовую медали, став первым российским лыжником, который завоевал четыре награды на одной Олимпиаде.

В общем зачете Кубка мира Большунов занял пятое место, набрав 1152 очка. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо (1409), вторым стал Колонья (1290), третьим - норвежец Мартин Сундбю (1261).

В зачете Кубка наций мужская сборная России заняла второе место, набрав 3639 очков. Победу одержала команда Норвегии (5306), третьими стали французы (2055).

Смотрите также

Тренер: Большунов выучит английский язык, чтобы соответствовать лучшим лыжникам мира

Лыжник Большунов впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
2
На выборах президента России проголосовали более половины избирателей
3
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
4
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
5
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
6
Две избирательные урны опечатали в Москве из-за зафиксированных вбросов
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте