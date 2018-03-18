Российский лыжник Большунов завоевал золото в гонке преследования на этапе Кубка мира

ТАСС, 18 марта. Россиянин Александр Большунов стал первым в гонке преследования свободным стилем на 15 км на заключительном этапе Кубка мира, который завершился в шведском Фалуне.

Спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 3,3 секунды. Второе место занял канадец Алекс Харви, проигравший победителю 47,1 секунды, бронзу завоевал швейцарец Дарио Колонья (+47,5 секунды).

Максим Вылегжанин финишировал пятым (+50,3), Денис Спицов - 10-м (+1.04,2), Андрей Ларьков - 11-м (+1,04,3), Александр Бессмертных - 21-м (+1.18,4), Евгений Белов - 22-м (+1.21,1), Алексей Червоткин - 23-м (+1.23,8).

Для 21-летнего Большунова эта победа стала второй подряд на этапах Кубка мира. 17 марта он был первым в масс-старте на 15 км классическим стилем. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Большунов выиграл три серебряные и одну бронзовую медали, став первым российским лыжником, который завоевал четыре награды на одной Олимпиаде.

В общем зачете Кубка мира Большунов занял пятое место, набрав 1152 очка. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо (1409), вторым стал Колонья (1290), третьим - норвежец Мартин Сундбю (1261).

В зачете Кубка наций мужская сборная России заняла второе место, набрав 3639 очков. Победу одержала команда Норвегии (5306), третьими стали французы (2055).