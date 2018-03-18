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Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Спорт
18 марта, 18:04 дата обновления: 18 марта, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Победу одержала сборная Норвегии, второй стала команда Австрии

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 18 марта. Россияне Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин завоевали бронзу в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в норвежском Холменколлене.

Спортсмены отстали от победителей на 56,9 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Первое место заняла команда Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 13 минут 13,7 секунды при трех дополнительных патронах, серебро завоевали австрийцы (отставание 50,3 секунды, пять патронов).

В общем зачете эстафетных гонок сборная России заняла пятое место, набрав 173 очка. Победу одержали норвежцы (228), второе место у шведов (184), третье - у французов (180).

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В текущем сезоне российские биатлонисты дважды занимали третье место в эстафетах на этапах Кубка мира в Рупольдинге (Германия) и Холменколлене, по одному разу были четвертыми (Оберхоф, Германия) и восьмыми (Хохфильцен, Австрия).

В зачете мужского Кубка наций лидирует сборная Норвегии, набрав 6090 баллов. Второе место занимают французы (5677), третье - немцы (5507). Российская команда за одну гонку до конца кубкового сезона занимает четвертое место (5222), у идущих на пятом месте итальянцев 4893 балла.

По итогам Кубка наций первые пять команд смогут заявлять на гонки этапов Кубка мира в следующем сезоне шесть биатлонистов. В зачет идут индивидуальные гонки, спринты, эстафеты, а также смешанные эстафетные гонки и сингл-миксты. Последняя гонка, которая пойдет в зачет Кубка наций, состоится в Тюмени (спринт на 7,5 км).

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