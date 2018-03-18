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Глава IBU заявил, что хотел бы узнать критерии недопуска российских спортсменов на ОИ-2018

Спорт
18 марта, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

На Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России

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Глава IBU Андерс Бессеберг

Глава IBU Андерс Бессеберг

© EPA/LEE KI-TAE

ТАСС, 18 марта. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что очень хотел бы узнать, по каким критериям Международный олимпийский комитет (МОК) принимал решение о недопуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он рассказал в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" на "Матч ТВ".

На Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. МОК отправлял спортсменам индивидуальные приглашения на Игры. В итоге из биатлонистов на соревнованиях выступили только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

"Все федерации по зимним олимпийским видам спорта отправили одно общее письмо, мы спросили по каким критериям МОК определял, кого приглашать на Игры, а кого не приглашать, потому что все мы были удивлены, ведь очень многие спортсмены не оказались в списках приглашенных, - сказал Бессеберг. - Мы получили общий ответ, мол, у всех спортсменов причины недопуска разные. Это все, что мы могли сделать, мы общались со многими федерациями и действительно надеялись получить конкретный список критериев, но нам его так и не предоставили".

"Проблема в том, что Олимпийские игры проводим не мы, а МОК, и он волен приглашать или не приглашать спортсменов на соревнования. Максимум, что мы могли сделать - это задать вопрос, на который, впрочем, не получили ответа. Я очень хочу знать критерии, по которым допускали российских спортсменов, только тогда я смогу сформировать какое-то мнение, пока я ничего не понимаю", - отметил глава IBU.

Олимпийские игры проходили в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Соревнования из-за отсутствия приглашения от МОК также пропустили шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и другие.

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