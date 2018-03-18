Российский шахматист Яковенко победил Ерицяна в матче чемпионата Европы

ТАСС, 18 марта. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2746 пунктов), одержал победу над представителем Армении Айком Ерицяном в матче второго тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми. Общий призовой фонд турнира - €100 тысяч.

Действующий победитель соревнований россиянин Максим Матлаков во втором туре победил Улви Садихова из Азербайджана. Третий тур пройдет в понедельник.

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.