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Сорокин: газоны всех стадионов ЧМ-2018 по футболу будут приведены в порядок

Спорт
18 марта, 19:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В субботу на "Казань-Арене" в рамках 23-го тура чемпионата России местный "Рубин" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все поля на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будут приведены в порядок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В субботу на "Казань-Арене" в рамках 23-го тура чемпионата России местный "Рубин" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. После игры некоторые футболисты пожаловались на качество газона на стадионе, который примет матчи чемпионата мира.

"Газоны будут приведены в порядок, без сомнения. Но я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок, это надо обсудить с местными властями. Могу сказать, что все будет хорошо, газоны будут идеальные, как мы и обещали", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. "Казань-Арена" примет четыре матча группового этапа турнира (Франция - Австралия, Иран - Испания, Польша - Колумбия и Южная Корея - Германия), а также игру 1/8 финала и четвертьфинал.

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