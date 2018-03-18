Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская шорт-трекистка Просвирнова стала второй на дистанции 1000 м на чемпионате мира

Спорт
18 марта, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В финальном забеге спортсменка показала результат 1 минута 29,352 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Софья Просвирнова

Софья Просвирнова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Россиянка Софья Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Монреале.

В финальном забеге спортсменка показала результат 1 минута 29,352 секунды. Победу одержала Сим Сок Хи из Южной Кореи (1.29,316), бронза у китаянки Ли Цзынью (1.29,580). Россиянка Екатерина Ефременкова выбыла на стадии четвертьфинала.

В первый день соревнований россиянин Семен Елистратов дважды стал третьим на дистанциях 500 и 1500 метров.

20-летняя Просвирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в эстафете, также на ее счету четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Чемпионат мира в Монреале завершится в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 74,66% после обработки 45% протоколов
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
Зюганов назвал успешными для КПРФ выборы президента
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте