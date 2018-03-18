Биатлонисты Шипулин и Кайшева вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Тюмени

ТАСС, 18 марта. Антон Шипулин и Ульяна Кайшева вошли в заявку сборной России на заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В состав мужчин помимо Шипулина вошли Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов и Петр Пащенко.

У женщин кроме Кайшевой на этапе в Тюмени выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Услугина.

Пащенко, Слепов, Услугина и Резцова получили дополнительные квоты за счет попадания в топ-10 общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта, в программе соревнований - спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты.