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Российский боксер Ковалев подписал соглашение о проведении боя с Брауном

Спорт
18 марта, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По предварительной информации, поединок состоится 23 июня в Нью-Йорке на арене "Мэдисон сквер гарден"

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 18 марта. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Сергей Ковалев подписал соглашение о проведении поединка против американца Маркуса Брауна. Об этом сообщает портал Boxingscene.

По предварительной информации, поединок состоится 23 июня в Нью-Йорке на арене "Мэдисон сквер гарден". Транслировать встречу будет телеканал НВО.

В послужном списке Ковалева, которому в апреле исполнится 35 лет, 32 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, два поражения и одна ничья. В предыдущем поединке он победил техническим нокаутом в 7-м раунде соотечественника Игоря Михалкина.

В активе 27-летнего Брауна 21 победа (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он является первым номером рейтинга Международной боксерской федерации (IBF).

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