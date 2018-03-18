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Российские керлингистки победили сборную Швейцарии в матче чемпионата мира

Спорт
18 марта, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:4

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ТАСС, 18 марта. Женская сборная России со счетом 8:4 обыграла команду Швейцарии в третьем матче чемпионата мира по керлингу, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова.

В других матчах игрового дня команда Японии одержала победу над датчанками (9:2), сборная Швеции была сильнее итальянок (9:1).

В турнирной таблице лидируют сборные России и Швеции, одержавшие по три победы. В следующем матче в понедельник российские керлингистки сыграют с командой Италии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.

Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.

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