Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Наполи" победил "Дженоа" в матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
19 марта, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Победу неаполитанцам принес точный удар Рауля Альбиоля на 72-й минуте матча

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/CESARE ABBATE

ТАСС, 19 марта. "Наполи" обыграл "Дженоа" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась в Неаполе.

Единственный гол на 72-й минуте матча забил Рауль Альбиоль.

"Наполи" одержал 23-ю победу в текущем чемпионате и сократил отставание от идущего первым в чемпионате "Ювентуса". В активе "Наполи" 73 очка после 29 матчей, "Ювентус" набрал 75 очков. "Дженоа" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков после 28 игр.

В следующем туре 31 марта "Наполи" на выезде сыграет "Сассуоло", "Дженоа" на своем поле примет СПАЛ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
Владимир Путин с рекордом побеждает в первом туре выборов президента России
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
ТИК пока не принял решение по аннулированию результатов голосования УИК в Люберцах
6
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте