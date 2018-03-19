"Наполи" победил "Дженоа" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 19 марта. "Наполи" обыграл "Дженоа" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась в Неаполе.

Единственный гол на 72-й минуте матча забил Рауль Альбиоль.

"Наполи" одержал 23-ю победу в текущем чемпионате и сократил отставание от идущего первым в чемпионате "Ювентуса". В активе "Наполи" 73 очка после 29 матчей, "Ювентус" набрал 75 очков. "Дженоа" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков после 28 игр.

В следующем туре 31 марта "Наполи" на выезде сыграет "Сассуоло", "Дженоа" на своем поле примет СПАЛ.