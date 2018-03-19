Дель Потро обыграл Федерера в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 19 марта. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн) в одиночном разряде.

В финале 29-летний аргентинец победил 36-летнего швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Дель Потро впервые в карьере стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее он уже играл в финале в 2013 году, но уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трех сетах. Федерер не сумел стать самым титулованным спортсменом в истории турнира в Индиан-Уэллсе, на его счету пять побед (2004-2006, 2012, 2017), столько же в активе серба Новака Джоковича (2008, 2011, 2014-2016).

Победа в Индиан-Уэллсе стала для Дель Потро 22-й на турнирах ATP. В противостоянии с Федерером аргентинец выиграл седьмой матч, на счету швейцарца 18 побед над Дель Потро.