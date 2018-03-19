Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дель Потро обыграл Федерера в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Спорт
19 марта, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Аргентинец победил швейцарца в трех сетах, финальный матч продолжался 2 часа 45 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хуан Мартин Дель Потро

Хуан Мартин Дель Потро

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 19 марта. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн) в одиночном разряде.

Смотрите также

Касаткина проиграла японке Осаке в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Макарова и Веснина уступили в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе в парном разряде

В финале 29-летний аргентинец победил 36-летнего швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Дель Потро впервые в карьере стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее он уже играл в финале в 2013 году, но уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трех сетах. Федерер не сумел стать самым титулованным спортсменом в истории турнира в Индиан-Уэллсе, на его счету пять побед (2004-2006, 2012, 2017), столько же в активе серба Новака Джоковича (2008, 2011, 2014-2016).

Победа в Индиан-Уэллсе стала для Дель Потро 22-й на турнирах ATP. В противостоянии с Федерером аргентинец выиграл седьмой матч, на счету швейцарца 18 побед над Дель Потро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
Владимир Путин с рекордом побеждает в первом туре выборов президента России
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
ТИК пока не принял решение по аннулированию результатов голосования УИК в Люберцах
6
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте