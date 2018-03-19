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Российская теннисистка Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Спорт
19 марта, 8:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Касаткина на прошедшей неделе дошла до финала турнира в американском Индиан-Уэллсе

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 19 марта. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 19-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

В воскресенье 20-летняя россиянка проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе. Касаткина ранее никогда не занимала такое высокое место в рейтинге WTA.

Россиянка Светлана Кузнецова, последний раз выходившая на корт в сентябре 2017 года, опустилась на девять позиций и теперь занимает 27-е место. Мария Шарапова опустилась с 41-й на 42-ю строчку.

В первой десятке рейтинга произошло только одно изменение по сравнению с прошлой неделей. Латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на пятую строчку, сместив чешку Каролину Плишкову.

Рейтинг WTA от 19 марта:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8290 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 7430

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5425

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 4971

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4905

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) - 4452

9 (9). Петра Квитова (Чехия) - 3151

10 (10). Ангелик Кербер (Германия) - 3150

11 (19). Дарья Касаткина (Россия) - 2940...

25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1920...

27 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1722...

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) - 1355...

42 (41). Мария Шарапова (Россия) - 1257...

43 (24). Елена Веснина (Россия) - 1175...

87 (82). Екатерина Александрова (Россия) - 709...

88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) - 709.

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