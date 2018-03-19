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Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом для себя стать чемпионом мира

Спорт
19 марта, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Сборная Аргентины проиграла в финалах чемпионата мира - 2014 и Кубка Америки (2015, 2016)

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Лионель Месси

Лионель Месси

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Чемпионат мира по футболу 2018 года станет последней возможностью для нынешнего поколения аргентинских игроков завоевать титул. Такое мнение высказал нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, чьи слова приводит портал Goal.com.

"К сожалению, мы зависим от результата, - сказал 30-летний Месси. - Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда".

Игрокам сборной Аргентины Серхио Агуэро, Гонсало Игуаину, Анхелю ди Марии, Николасу Отаменди, Хавьеру Маскерано будет по 30 или более лет на момент проведения чемпионата мира.

Сборная Аргентины играла в финале чемпионата мира 2014 года, уступив команде Германии со счетом 0:1, в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли чилийцам. "Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны, - сказал Месси. - Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок".

Месси восемь раз становился чемпионом Испании в составе "Барселоны", пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Сборная Аргентины сыграет в группе D со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

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