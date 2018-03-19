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Российский теннисист Медведев поднялся на пять строчек в рейтинге ATP

Спорт
19 марта, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Первая пятерка рейтинга не изменилась

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

©  EPA-EFE/JULIAN SMITH

ТАСС, 19 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Благодаря победе на турнире в Индиан-Уэлсе на шестое место поднялся аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Первая пятерка рейтинга не изменилась.

Рейтинг ATP от 19 марта:

  • 1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 9660 очков
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9370
  • 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4905
  • 4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4600
  • 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4505
  • 6 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4155
  • 7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3675
  • 8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3235
  • 9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3190
  • 10 (12). Лука Пуй (Франция) - 2420
  • 34 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1393...
  • 41 (41) Карен Хачанов (Россия) - 1220...
  • 52 (57) Даниил Медведев (Россия) - 959...
  • 88 (76) Евгений Донской (Россия) - 641.

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