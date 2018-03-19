Российский теннисист Медведев поднялся на пять строчек в рейтинге ATP

Даниил Медведев
© EPA-EFE/JULIAN SMITH
ТАСС, 19 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.
Благодаря победе на турнире в Индиан-Уэлсе на шестое место поднялся аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Первая пятерка рейтинга не изменилась.
Рейтинг ATP от 19 марта:
- 1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 9660 очков
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9370
- 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4905
- 4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4600
- 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4505
- 6 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4155
- 7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3675
- 8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3235
- 9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3190
- 10 (12). Лука Пуй (Франция) - 2420
- 34 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1393...
- 41 (41) Карен Хачанов (Россия) - 1220...
- 52 (57) Даниил Медведев (Россия) - 959...
- 88 (76) Евгений Донской (Россия) - 641.
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