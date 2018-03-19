Российский теннисист Медведев поднялся на пять строчек в рейтинге ATP

ТАСС, 19 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Благодаря победе на турнире в Индиан-Уэлсе на шестое место поднялся аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Первая пятерка рейтинга не изменилась.

Рейтинг ATP от 19 марта:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 9660 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9370

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4905

4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4600

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4505

6 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4155

7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3675

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3235

9 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3190

10 (12). Лука Пуй (Франция) - 2420

34 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1393...

41 (41) Карен Хачанов (Россия) - 1220...

52 (57) Даниил Медведев (Россия) - 959...

88 (76) Евгений Донской (Россия) - 641.