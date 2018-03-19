Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Колумбии рассчитывает дойти до полуфинала ЧМ-2018

Спорт
19 марта, 10:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии колумбийцы в четвертьфинале проиграли хозяевам турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной Колумбии

Футболисты сборной Колумбии

© AP/Rodrigo Abd

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная Колумбии рассчитывает дойти до полуфинала чемпионата мира 2018 года в России. Об этом ТАСС рассказал глава Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун.

Смотрите также

Президент Колумбии надеется на высокие результаты национальной сборной на ЧМ-2018

Сборные Австралии, Японии и Колумбии довольны базами в Татарстане к ЧМ-2018

Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии колумбийцы в четвертьфинале проиграли хозяевам турнира (1:2).

"В России мы надеемся добиться большего, чем в Бразилии четыре года назад. Мы приедем с более взрослой и более опытной командой. Очень надеемся на успех, мы полны оптимизма перед чемпионатом мира", - сказал Хесурун.

В России колумбийцы будут базироваться в Казани. "У нас было несколько вариантов, но нашим техникам больше всего понравилась Казань. Это место было выбрано до жеребьевки. И нам повезло, что именно этот город станет эпицентром наших матчей на групповом этапе", - сказал Хесурун, отметив, что у сборной Колумбии не было каких-то особых пожеланий и требований к базе.

"Наша группа начинает позже всех, мы планируем приехать в Россию 11 июня", - добавил Хесурун.

На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
4
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
5
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
6
Спектакль с Федором Добронравовым под Калининградом отменили из-за госпитализации актера
7
ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов