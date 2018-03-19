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Назначены судьи на матчи сборной России по футболу с командами Бразилии и Франции

Спорт
19 марта, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

На матч со сборной Бразилии главным арбитром назначен белорус Алексей Кульбаков, помогать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко

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Алексей Кульбаков (справа)

Алексей Кульбаков (справа)

© AP/Petros Karadjias

ТАСС, 19 марта. Стали известны имена арбитров, которые будут работать на контрольных матчах сборной России по футболу с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На матч со сборной Бразилии главным арбитром назначен белорус Алексей Кульбаков, помогать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники" 23 марта.

На игре с командой Франции будет работать бригада во главе с литовцем Гедиминасом Мажейкой, ассистентами назначены Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Матч пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

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