Дзагоев пропустил тренировку сборной России по футболу, так как сдавал анализ крови

ХИМКИ /Московская область/, 19 марта. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев занимался отдельно от общей группы в тренажерном зале, поскольку у него в воскресенье брали анализ крови. Об этом журналистам рассказал врач команды Эдуард Безуглов.

Дзагоев в понедельник пропустил занятие общей группы на "Арене-Химки". Также отдельно тренировались полузащитники Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, которые имели повреждения.

"Дзагоев был в зале, так как брали анализ крови вчера, в ближайшее время будет со всеми в общей группе, - сказал Безуглов. - Что касается Игнатьева и Кузяева, то с момента получения травмы мы были в контакте с ними и клубами, прогрессивно здесь увеличиваем нагрузку, видим хорошую динамику. Сегодня оба тренировались, надеюсь, все будет хорошо".

Полузащитник Денис Черышев присоединится к команде в понедельник вечером. "Завтра он начнет тренироваться вместе со всеми. У него была небольшая травма, но сейчас все хорошо", - отметил врач.

Российские футболисты сыграют товарищеские матчи с командами Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).