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Объявлен состав сборной России по боксу на молодежный чемпионат Европы

Спорт
19 марта, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Турнир пройдет в румынском Тыргу-Жыу с 24 марта по 1 апреля

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по боксу на молодежный чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В состав сборной вошли Ислам Абумуслимов (до 49 кг), Максим Стахеев (до 52 кг), Руслан Белоусов (до 56 кг), Альберт Батыргазиев (до 60 кг), Павел Федоров (до 64 кг), Владислав Савостьянов (до 69 кг), Шамиль Хатаев (до 75 кг), Сергей Мурашев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Владислав Муравин (свыше 91 кг).

Чемпионат Европы среди спортсменов 19-22 лет пройдет в румынском Тыргу-Жыу с 24 марта по 1 апреля.

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