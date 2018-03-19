РФПЛ извинилась перед болельщиками за неудобства на матче "Рубин" - "Спартак"

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) извинилась перед болельщиками за неудобства на матче между казанским "Рубином" и московским "Спартаком", в то же время лига попросила их в будущем приходить на стадион заблаговременно. Об этом ТАСС сообщили в отделе по связям с общественностью РФПЛ.

Матч 23-го тура чемпионата страны прошел в воскресенье на "Казань-Арене". Недовольство болельщиков "Спартака" вызвал медленный осмотр, из-за которого не все из них смогли попасть на трибуны к стартовому свистку.

"Проход болельщиков московского "Спартака" на гостевую трибуну перед началом матча 23-го тура "Рубин" - "Спартак" и их осмотр осуществлялись в штатном режиме, - заявили в РФПЛ. - В соответствии с рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и регламентом чемпионата России по футболу для проведения осмотровых мероприятий организатором матча было выделено достаточное количество контролеров-распорядителей. Болельщиков просили расстегивать куртки, чтобы не допустить проноса на трибуны пиротехники и стеклянных бутылок. Восемь входных групп, работавших на входе на гостевой сектор, способны пропустить 4800 болельщиков в час, что вполне достаточно для комфортного и безопасного посещения матча".

"Большинство болельщиков "Спартака" пришли на стадион за полчаса до начала матча, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения, пытались сломать металлические калитки и пронести на трибуну запрещенные предметы, - в то же время подчеркнули в лиге. - Все это привело к увеличению времени осмотра и попадания на гостевой сектор "Казань-Арены". После завершения матча в течение десяти минут все болельщики вышли с трибуны гостевого сектора, а через 45 минут не только на трибунах, но и в подтрибунных помещениях и на территории стадиона не осталось ни одного болельщика, все ворота и двери по периметру были закрыты, что подтверждается сотрудниками премьер-лиги, работавшими на этой игре. Российская футбольная премьер-лига приносит извинения всем болельщикам, испытавшим неудобства при посещении стадиона "Казань-Арена" и просит в будущем заблаговременно приходить на игры чемпионата для комфортного и безопасного прохода на трибуны".

ТАСС пока не удалось получить комментарии футбольного клуба "Рубин" и властей Казани.

"Казань-Арене" предстоит принять матчи чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Стадион примет встречи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), а также по одной игре 1/8(30 июня) и 1/4 (6 июля) финала.