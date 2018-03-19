Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФПЛ извинилась перед болельщиками за неудобства на матче "Рубин" - "Спартак"

Спорт
19 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Лига в то же время попросила любителей футбола в будущем приходить на стадион заблаговременно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) извинилась перед болельщиками за неудобства на матче между казанским "Рубином" и московским "Спартаком", в то же время лига попросила их в будущем приходить на стадион заблаговременно. Об этом ТАСС сообщили в отделе по связям с общественностью РФПЛ.

Матч 23-го тура чемпионата страны прошел в воскресенье на "Казань-Арене". Недовольство болельщиков "Спартака" вызвал медленный осмотр, из-за которого не все из них смогли попасть на трибуны к стартовому свистку.

Смотрите также

"Спартак" обыграл "Рубин" в гостях в матче чемпионата России по футболу

Футболист "Рубина" Камболов вызван в сборную России

Футболист "Спартака" Сергей Еременко отказался от выступления за сборную Финляндии

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 200 тыс. рублей

"Проход болельщиков московского "Спартака" на гостевую трибуну перед началом матча 23-го тура "Рубин" - "Спартак" и их осмотр осуществлялись в штатном режиме, - заявили в РФПЛ. - В соответствии с рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и регламентом чемпионата России по футболу для проведения осмотровых мероприятий организатором матча было выделено достаточное количество контролеров-распорядителей. Болельщиков просили расстегивать куртки, чтобы не допустить проноса на трибуны пиротехники и стеклянных бутылок. Восемь входных групп, работавших на входе на гостевой сектор, способны пропустить 4800 болельщиков в час, что вполне достаточно для комфортного и безопасного посещения матча".

"Большинство болельщиков "Спартака" пришли на стадион за полчаса до начала матча, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения, пытались сломать металлические калитки и пронести на трибуну запрещенные предметы, - в то же время подчеркнули в лиге. - Все это привело к увеличению времени осмотра и попадания на гостевой сектор "Казань-Арены". После завершения матча в течение десяти минут все болельщики вышли с трибуны гостевого сектора, а через 45 минут не только на трибунах, но и в подтрибунных помещениях и на территории стадиона не осталось ни одного болельщика, все ворота и двери по периметру были закрыты, что подтверждается сотрудниками премьер-лиги, работавшими на этой игре. Российская футбольная премьер-лига приносит извинения всем болельщикам, испытавшим неудобства при посещении стадиона "Казань-Арена" и просит в будущем заблаговременно приходить на игры чемпионата для комфортного и безопасного прохода на трибуны".

ТАСС пока не удалось получить комментарии футбольного клуба "Рубин" и властей Казани.

"Казань-Арене" предстоит принять матчи чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Стадион примет встречи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), а также по одной игре 1/8(30 июня) и 1/4 (6 июля) финала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
6
Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов