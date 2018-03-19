Слушания по делам российских легкоатлеток Лебедевой и Абакумовой пройдут в CAS 14 и 15 мая

ТАСС, 19 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 и 15 мая проведет слушания по апелляциям российских легкоатлеток Татьяны Лебедевой и Марии Абакумовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении их олимпийских медалей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также в эти дни пройдут слушания по делу российской велогонщицы Екатерины Гниденко. Отмечается, что слушания пройдут в закрытом режиме.

Международный олимпийский комитет по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Лебедеву и Абакумову виновными в нарушении антидопинговых правил, так как в их пробах было найдено запрещенное вещество туринабол. Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине, завоеванных в прыжках в длину и в тройном прыжке. Абакумова также была лишена серебра, выигранного в метании копья.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года МОК отстранил Гниденко от соревнований и аннулировал ее результаты, показанные на Играх в Лондоне. Допинг-проба велогонщицы дала положительный результат на анаболические стероиды. На Олимпиаде-2012 Гниденко заняла восьмое место в кейрине.

Лебедева является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину. Также в ее активе серебро и бронза Олимпиад в тройном прыжке. Дважды россиянка становилась чемпионкой мира в тройном прыжке и один раз в прыжках в длину.

Абакумова является чемпионкой мира в метании копья, дважды выигрывала бронзу мировых первенств.