Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слушания по делам российских легкоатлеток Лебедевой и Абакумовой пройдут в CAS 14 и 15 мая

Спорт
19 марта, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Также в эти дни состоятся слушания по делу российской велогонщицы Екатерины Гниденко

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 и 15 мая проведет слушания по апелляциям российских легкоатлеток Татьяны Лебедевой и Марии Абакумовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении их олимпийских медалей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Смотрите также

Олимпийская чемпионка Лебедева выступает против бойкота Игр 2018 года

CAS перенес рассмотрение дела легкоатлетки Лебедевой из-за появления новых данных

Лебедева: давление на российский спорт продлится минимум до лета 2018 года

Также в эти дни пройдут слушания по делу российской велогонщицы Екатерины Гниденко. Отмечается, что слушания пройдут в закрытом режиме.

Международный олимпийский комитет по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Лебедеву и Абакумову виновными в нарушении антидопинговых правил, так как в их пробах было найдено запрещенное вещество туринабол. Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине, завоеванных в прыжках в длину и в тройном прыжке. Абакумова также была лишена серебра, выигранного в метании копья.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года МОК отстранил Гниденко от соревнований и аннулировал ее результаты, показанные на Играх в Лондоне. Допинг-проба велогонщицы дала положительный результат на анаболические стероиды. На Олимпиаде-2012 Гниденко заняла восьмое место в кейрине.

Лебедева является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину. Также в ее активе серебро и бронза Олимпиад в тройном прыжке. Дважды россиянка становилась чемпионкой мира в тройном прыжке и один раз в прыжках в длину.

Абакумова является чемпионкой мира в метании копья, дважды выигрывала бронзу мировых первенств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
6
Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов