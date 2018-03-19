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Тарпищев: Касаткина способна уже сейчас быть в первой десятке мирового рейтинга WTA

Спорт
19 марта, 13:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В воскресенье 20-летняя теннисистка уступила японке Наоми Осаке в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/MIKE NELSON

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Дарья Касаткина способна побеждать на турнирах Большого шлема и уже сейчас быть в первой десятке мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), но ей и ее команде следует методически правильно выстраивать работу и не гнаться за участием во всех турнирах подряд. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье 20-летняя Касаткина со счетом 3:6, 2:6 уступила японке Наоми Осаке в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн). По ходу турнира Касаткина, победила чешку Катерину Синякову, американку Слоан Стивенс, лидера чемпионской гонки WTA датчанку Каролин Возняцки, немку Ангелик Кербер и американку Винус Уильямс.

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"Выступление Касаткиной в США получилось удивительно хорошее. Но, опять, было много ошибок связанных с методической составляющей, - сказал Тарпищев. - Касаткина не успела восстановиться после полуфинала и, как следствие, прошла пик формы. В финале Касаткина не могла созидать, потому что соперница моторная, и был дефицит времени. Для победы надо было быть свежей, а этот фактор ушел".

"По общей тенденции Дарья на правильном пути, но есть много методических вещей, которые надо просто знать", - добавил глава ФТР.

В понедельник Касаткина переместилась с 19-го на 11 место в рейтинге WTA. По мнению Тарпищева, россиянка способна стабильно быть в первой десятке, но для этого ее команде надо более взвешенно выбирать турниры для участия: "Если ее команда будет заставлять играть турниры с утра до вечера, то это будет чревато. Но если команда методически правильно будет выстраивать работу, как у Федерера: не гнаться за всеми подряд турнирами, то уже сейчас Касаткиной по силам быть в первой десятке".

Турнир в Индиан-Уэллсе входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Касаткина впервые в карьере вышла в финал таких соревнований. Россиянка выиграла один турнир за свою карьеру - в американском Чарльстоне в апреле 2017 года.

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