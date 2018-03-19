Около 50 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Бразилии по футболу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. На товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии продано порядка 50 тысяч билетов. Об этом ТАСС сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники", арена вмещает 81 тысячу зрителей.

"На данный момент продано 50 тысяч билетов, думаю, что эта цифра достигнет 60 тысяч, - сказал Карпович. - Погода и отсутствие в составе бразильцев Неймара наверняка повлияют на ситуацию с количеством билетов".

Матч между сборными России и Бразилии начнется в 19:00 мск.