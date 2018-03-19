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Около 50 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Бразилии по футболу

Спорт
19 марта, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники", арена вмещает 81 тысячу зрителей

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. На товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии продано порядка 50 тысяч билетов. Об этом ТАСС сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники", арена вмещает 81 тысячу зрителей.

"На данный момент продано 50 тысяч билетов, думаю, что эта цифра достигнет 60 тысяч, - сказал Карпович. - Погода и отсутствие в составе бразильцев Неймара наверняка повлияют на ситуацию с количеством билетов".

Матч между сборными России и Бразилии начнется в 19:00 мск.

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