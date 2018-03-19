Слуцкий прокомментирует матч между сборными России и Бразилии по футболу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА Леонид Слуцкий будет комментировать товарищеский матч, в котором сыграют команды России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

"Комментировать матч Россия - Бразилия будут Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий", - сказали в дирекции.

Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016 года возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы - 2016, где сборная не сумела выйти в плей-офф. С октября 2009 года по декабрь 2016 года Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА, трижды выиграл с армейцами чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2009/10 московский клуб под руководством специалиста дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

В июне 2017 года Слуцкий возглавил "Халл", став первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. К тому моменту в турнирной таблице "Халл" занимал 20-е место (из 24) в чемпионшипе (второй по силе лиге чемпионата Англии), набрав 19 очков. В марте стало известно, что с лета тренер возглавит голландский "Витесс".

Матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 19:00 мск.