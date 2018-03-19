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"Почта России" выпустила фирменные открытки с символикой этапа КМ по биатлону в Тюмени

Спорт
19 марта, 16:19 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 19, марта. /ТАСС

Соревнования пройдут с 22 по 25 марта

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ТЮМЕНЬ, 19 марта. /ТАСС/. "Почта России" выпустила три тысячи открыток с символикой Тюменской области к этапу Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Государственном автономном учреждении Тюменской области "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий".

"Совместно с "Почтой России" будет проводиться акция, из теплого шатра на территории центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" каждый болельщик сможет бесплатно отправить открытку с символикой региона или соревнований в любую точку мира. "Почта России" напечатала три тысячи таких открыток к этапу Кубка мира", - сказала пресс- секретарь "Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" Анастасия Тихонова.

Также в шатре будут работать кафе, развлекательные площадки, комната матери и ребенка, уточнила собеседница агентства. Ранее сообщалось, что на этапе Кубка мира по биатлону установят информационный стенд о туристическом потенциале Тюменской области. Туристам презентуют виртуальные туристические маршруты по Тобольскому кремлю - единственному каменному кремлю в Сибири, а также туристическому комплексу Абалак, где расположена деревянная крепость, которая представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири Ермаком.

Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени ожидают приезда около восьми тысяч болельщиков.

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