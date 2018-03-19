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Подрядчик: нормальный рост травы на "Казань-Арене" был невозможен из-за аномальной погоды

Спорт
19 марта, 17:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Крук

Вопросы к состоянию газона возникли во время матча 23-го тура чемпионата страны между казанским "Рубином" и московским "Спартаком"

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Стадион "Казань-Арена"

Стадион "Казань-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Состояние газона на "Казань-Арене" вызвано экстремальными погодными условиями при подготовке поля ко второй части сезона чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС заявил в пресс- службе компании "Спортико" - подрядчика по техническому обслуживанию поля на арене.

Вопросы к состоянию газона возникли во время матча 23-го тура чемпионата страны между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" (1:2), который прошел в воскресенье. В компании отметили, что при подготовке поля были применены все имеющиеся на стадионе системы искусственного поддержания роста и развития натурального газона, в том числе системы подогрева футбольного поля, инсоляции, подпочвенной аэрации.

"В связи с длительным периодом постоянно низких температур с 6 февраля по 12 марта практически не представлялось возможным открывать защитный материал с футбольного поля для проветривания, восполнения влаги натуральному газону и проведения ряда агрономических мероприятий, что и привело к некоторым потерям травяного покрытия. Вместе с тем компания "Спортико" подготовила ровную, пригодную для футбола игровую поверхность, встреча состоялась. Делегат матча Николай Левин оценил состояние поля как удовлетворительное", - отметили там.

"В регионе сложились экстремальные погодные условия несовместимые с нормальным ростом газона даже при применении всех самых современных технологий", - заявил генеральный директор "Спортико" Эдуард Краснов, чьи слова приводит пресс-служба. В компании отметили, что в настоящее время на стадионе проводится комплекс восстановительных агротехнических мероприятий, которые позволят привести футбольное поле в надлежащее состояние. "Спортико" держит ситуацию под контролем, работая по фактическим погодным условиям и подбирая то или иное мероприятие. К ближайшему туру Российской футбольной премьер-лиги (8 апреля с "Ахматом" в рамках 25-го тура чемпионата - прим. ТАСС) компания сделает все возможное для того, чтобы выправить ситуацию", - подчеркнули в пресс-службе.

Как заявили в компании, замена газона к чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, не планируется. "Технология прошивного газона, имеющаяся на стадионе, позволит агротехническими мероприятиями привести поле в надлежащее состояние до проведения мундиаля", - говорится в сообщении.

Стадион примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), а также один по одной игре 1/8 (30 июня) и 1/4 (6 июля) финала.

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