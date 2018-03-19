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Пять футболистов молодежного "Спартака" приняли участие в тренировке сборной Бразилии

Спорт
19 марта, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Тренерский штаб команды Бразилии обратился к "Спартаку" с просьбой предоставить пятерых игроков молодежного состава для участия в тренировках

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ТАСС, 19 марта. Игроки молодежного состава московского "Спартака" Тургай Мохбалиев, Максим Калачевский, Максим Сазонов, Даниил Петрунин и Даниил Лопатин приняли участие в тренировке сборной Бразилии по футболу на стадионе "Открытие-Арена". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренерский штаб команды Бразилии обратился к "Спартаку" с просьбой предоставить пятерых игроков молодежного состава для участия в тренировках, руководство клуба пошло бразильцам навстречу. Во вторник футболисты также примут участие в тренировочном занятии.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 19:00 мск.

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