Пять футболистов молодежного "Спартака" приняли участие в тренировке сборной Бразилии

ТАСС, 19 марта. Игроки молодежного состава московского "Спартака" Тургай Мохбалиев, Максим Калачевский, Максим Сазонов, Даниил Петрунин и Даниил Лопатин приняли участие в тренировке сборной Бразилии по футболу на стадионе "Открытие-Арена". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренерский штаб команды Бразилии обратился к "Спартаку" с просьбой предоставить пятерых игроков молодежного состава для участия в тренировках, руководство клуба пошло бразильцам навстречу. Во вторник футболисты также примут участие в тренировочном занятии.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 19:00 мск.