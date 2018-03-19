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Российские паралимпийцы вернулись на родину с Игр в Пхёнчхане

Спорт
19 марта, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

На завершившихся соревнованиях россияне завоевали 24 медали

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Российские паралимпийцы

Российские паралимпийцы

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Самолет из Южной Кореи с российскими паралимпийцами и членами делегации приземлился в московском аэропорту Шереметьево без задержки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские паралимпийцы в Пхёнчхане завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в медальном зачете.

Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина (класс "стоя"). Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной - Румянцева, Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Лысова, бронза - у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

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Российские паралимпийцы завоевали 24 медали на Играх в Пхёнчхане

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой две серебряные и бронзовая медали, у Милениной и Румянцевой - по серебряной награде, у Зайнуллиной - две бронзовые. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), две бронзы - у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Первое место в медальном зачете завоевала сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 наград (13-15-8). Третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8-4-16).

Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета. Общая численность российской делегации составила 75 человек.

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