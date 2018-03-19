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Футбольную ассоциацию Финляндии проверят на предмет дискриминации к женской сборной

Спорт
19 марта, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Расследование проведет омбудсмен по вопросам полового равенства Юкки Мааринваара

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ТАСС, 19 марта. Расследование на предмет возможной дискриминации национальной футбольной ассоциации по отношению к женской сборной будет проведено в Финляндии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Расследование проведет омбудсмен по вопросам полового равенства Юкки Мааринваара. "Если мужчины и женщины, имеющие аналогичную должность, получают различное вознаграждение, то существует дискриминация по половому признаку", - сказала Мааринваара.

Футболистки сборной Финляндии получают более низкую зарплату по сравнению с мужчинами. Недовольство также выразила капитан и вратарь женской сборной Тинджа-Рийка Корпела.

"Надеюсь, что это расследование изменит ситуацию. Мы делаем ту же работу, что и мужчины, но мы получаем гораздо меньше. Вся финансовая поддержка и бонусы, которые мы можем получить от федерации, для нас важны", - сказала Корпела.

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