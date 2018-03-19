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Легкоатлетка Куличенко подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

Спорт
19 марта, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

15-летняя Куличенко летом 2017 года стала четвертой на первенстве России среди юношей и девушек в Смоленске

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Елена Куличенко подала индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от прыгуньи в высоту Елены Куличенко", - сказал представитель пресс-службы.

15-летняя Куличенко летом 2017 года стала четвертой на первенстве России среди юношей и девушек в Смоленске, прыгнув на 1,79 м.

С декабря в IAAF отправлена 81 стандартная заявка и 44 упрощенных.

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