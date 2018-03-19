Заслуженный тренер СССР по современному пятиборью Петр Вегера скончался в Белоруссии

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Родоначальник белорусского современного пятиборья, заслуженный тренер СССР Петр Вегера скончался в Минске на 84-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник консультант по связям с общественностью общественного объединения "Белорусская федерация современного пятиборья" Алена Богдан.

"Сегодня все белорусские пятиборцы скорбят вместе с семьей Петра Михайловича об утрате великого наставника, заботившегося о каждом из своих воспитанников, долгие годы мужественно сражавшегося с тяжелым недугом и до последнего дня продолжавшего жить современным пятиборьем", - отметила представитель федерации.

Петр Вегера родился 15 июня 1934 года на Украине в многодетной крестьянской семье, пройдя в дальнейшем путь от молодого спортсмена до заслуженного тренера СССР по современному пятиборью.

Вегера стоял у истоков белорусского современного пятиборья, первый чемпионат республики по которому прошел в 1960 году. В 1971 году Вегера организовал первые международные соревнования по современному пятиборью на приз Госкомитета по телевидению и радиовещанию Белоруссии.

В 1991 году была организована Белорусская федерация современного пятиборья, которая с 1993 года входит в состав Международного союза современного пятиборья.